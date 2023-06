Alexandre Pato se despede do ex-sogro Silvio Berlusconi

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Alexandre Pato namorou Barbara Berlusconi, entre 2011 e 2013, quando o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi ainda era dono do Milan, onde o brasileiro jogava. O empresário estava internado no hospital San Raffaele, em Milão, quando seu estado de saúde piorou e veio a óbito nesta segunda-feira, 12. O jogador do São Paulo escreveu em italiano em uma rede social: “Obrigado por tudo, Presidente”, publicou o jogador, com um coração preto e fotos ao lado do ex-cartola. Pato hoje é casado com Rebeca Abravanel, uma das filhas do apresentador Silvio Santos. Ele foi um dos 26 brasileiros contratados para o Milan por Berlusconi.