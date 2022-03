Acusado de agressão sexual, Justin Bieber pede arquivamento de processo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cantor Justin Bieber, de 28 anos, decidiu pôr fim ao processo movido em 2020 contra duas mulheres pelo crime de difamação. Na ação, Bieber pedia uma indenização de 20 milhões de dólares contra a dupla, que entre 2014 e 2015 o acusou de agressão sexual. Segundo as mulheres, Bieber as convidou para seu quarto de hotel e teve atitudes condenáveis com elas.

De acordo com informações da NBC News, os advogados de Bieber pediram desvinculação do processo no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles na última semana. Em entrevista ao portal de notícias, o advogado Evan Spiegel afirmou que a mediação entre as partes não foi adiante.

Há dois anos, as mulheres, identificadas como Danielle e Khadidja Djibrine, acusaram o cantor por meio de uma série de tuites.

Enquanto Danielle afirmou que Bieber a chamou para seu quarto de hotel em Austin, no Texas, a defesa do cantor informou que as alegações dela seriam “impossíveis”, uma vez que no dia 9 de março de 2014 ele estava acompanhado de sua namorada na época, a cantora Selena Gomez. Foram anexados recibos e imagens que comprovariam a versão de Bieber.

Já sobre a acusação de Djibrine, que alegou ter sido convidada às 2h30 do dia 5 de maio de 2015 para ir ao quarto de hotel dele, em Nova York, os advogados do cantor mostraram fotografias dele na festa do Met Gala, que aconteceu naquela mesma noite, até 4h.

Rumors are rumors but sexual abuse is something I don’t take lightly. I wanted to speak out right away but out of respect to so many victims who deal with these issues daily I wanted to make sure I gathered the facts before I made any statement. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Em 21 de junho de 2020, Bieber postou no Twitter: “Rumores são rumores, mas abuso sexual é algo que eu não tomo de ânimo leve. Eu queria falar imediatamente, mas por respeito a tantas vítimas que lidam com essas questões diariamente, eu queria ter certeza de reunir os fatos antes de fazer qualquer declaração”.