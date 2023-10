‘Acordo de cavalheiros’ marca saída de Valmir Salaro da TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 69 anos, o repórter Valmir Salaro deixará a TV Globo no final de 2023, após 31 anos de casa. A decisão foi tomada em comum acordo, segundo foi divulgado por ambos. O jornalista foi por mais de 20 anos repórter especial do Fantástico, onde permanece até agora. Cobriu editorias policias que grande repercussão. Foi o primeiro repórter a revelar o caso Escola Base, sobre abuso sexual de crianças em uma escola, em 1994. Os donos da escola foram acusados e duramente execrados pela mídia e pela opinião pública na época, mas posteriormente ficou provado que eram inocentes. Em 2022, a Globo lançou o documentário Escola Base – Um repórter enfrenta o passado, no qual Salaro reencontrou os envolvidos no caso e pediu desculpas pelos erros cometidos na cobertura. A coluna apurou que foi feito um “acordo de cavalheiros” já que, com o desligamento, Salaro poderá participar de projetos específicos de jornalismo da emissora a partir de 2024.

Siga