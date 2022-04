A$AP Rocky, namorado e pai do filho de Rihanna, é preso nos EUA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O rapper A$AP Rocky, 33 anos, foi preso nesta quarta, 20, ao desembarcar no aeroporto de Los Angeles após voltar de uma viagem a Barbados, terra natal da namorada, a cantora Rihanna, 34, que está grávida do primeiro filho do casal. O músico, registrado como Rakim Mayers, é acusado agressão, porte de arma, e participar de um tiroteio em Hollywood, em 6 de novembro de 2021.

Segundo informações do New York Times, Rocky se envolveu em uma briga e, após os disparos, ele e outros dois homens fugiram a pé do local. Em comunicado, o Departamento de Polícia de Los Angeles afirmou que a discussão aumentou e resultou no suspeito (no caso, o rapper) disparando uma arma contra a vítima, que mais tarde foi tratada por um ferimento leve.

Este não é o primeiro episódio de violência envolvendo o rapper. Em 2019, ele foi considerado culpado por participar de uma briga de rua em Estocolmo e chegou a envolver o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em entrevista recente à revista Vogue, a cantora disse que ele é o amor de sua vida. “Sinto que posso fazer qualquer parte da vida ao lado dele”, declarou ela. Antes de engatar um relacionamento com Rihanna, Rocky lançou três álbuns e fez parcerias com Kendrick Lamar, Drake e Lana Del Rey.