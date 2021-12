A volta triunfal de Tiger Woods

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tiger Woods está de volta. Menos de um ano depois de sofrer um acidente de carro gravíssimo na Califórnia que estraçalhou sua perna direita – a possibilidade de amputá-la não foi descartada – o golfista anunciou que vai retornar às competições na semana que vem.

Climão: a saia justa com o dono da Band na festa da emissora

E ele não estará só. Um dos maiores fenômenos do esporte e dono de um fortuna avaliada em mais de um bilhão de dólares, Woods vai disputar o PNC Championship, em Orlando, nos Estados Unidos, formando dupla com seu filho Charlie, de 12 anos. O campeonato começa na próxima quinta-feira, dia 16 de dezembro. “Nada pode ser mais empolgante do que isso, estou orgulhosíssimo”, escreveu, em sua conta do Twitter.

A arma da Globo para evitar novos vexames dos jurados do The Voice+