A viagem de príncipe Harry e Meghan para verem ‘Bob Marley’

O príncipe Harry e Meghan Markle surpreenderam as redes sociais com uma ida à Jamaica nesta terça-feira, 23. O motivo para a viagem do casal foi o lançamento de Bob Marley: One Love, cinebiografia do músico Bob Marley (1945-1981). A produção dirigida pelo cineasta Reinaldo Marcus Green conta com o ator Kingsley Ben-Adir no papel do artista jamaicano. Os dois passaram pelo red carpet do evento em Kingston, capital jamaicana, posaram para fotos ao lado do CEO da Paramount Pictures e Nickelodeon, Brian Robbins, e assistiram ao filme lado a lado. Bob Marley: One Love tem lançamento marcado para o dia 15 de fevereiro no Brasil.