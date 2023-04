A única atriz que vai ficar com saudade de ‘Travessia’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O clima nos bastidores de Travessia é de alívio. Isso porque a novela começa a entrar na reta final, tendo assim menos de um mês para seu encerramento. A coluna conversou com várias pessoas do elenco é o sentimento é mesmo de cansaço geral – ninguém com aquela nostalgia pelo trabalho que se aproxima do fim. A não ser uma atriz, que vem distribuindo afagos e suspiros pelos cantos. Cassia Kis, que foi um problema quase diário com suas declarações polêmicas, e se manteve firme e forte na trama de Gloria Perez, apesar da cara feia dos colegas. Essa sim diz que sentirá saudades de sua Cidália. E não há trabalho à vista para Cássia tão cedo na emissora.