A troca de acusações entre Luisa Mell e seu antigo instituto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Instituto Luisa Mell, batizado em homenagem a ativista que ajudou a fundá-lo, anunciou que decidiu mudar de nome. A entidade focada em recuperação e resgate de animais em situação de risco agora se chama Instituto Caramelo. A mudança veio acompanhada de uma série de acusações da ONG contra a ativista.

“Para quem não sabe, o Instituto Luisa Mell, agora Instituto Caramelo, foi fundado em 2015 por um grupo de pessoas que já ajudava animais há muito tempo. Esse grupo convidou Luisa Mell para participar, com a premissa de que fosse um serviço totalmente voluntário de todos. A opção de o Instituto levar o nome ‘Luisa Mell’ foi para ajudar o maior número de animais possível, partindo de uma marca conhecida com um trabalho real por trás. Essa mudança vem para despersonificar o trabalho e separar posturas e interesses individuais do propósito do grupo”, escreveu o perfil do Instituto no Instagram.

Em um comentário, a organização afirma que Luísa Mell nunca fez “sequer uma doação” para ajudar o trabalho dos voluntários.

Em resposta, a ativista fez um vídeo emocionado em que diz estar sendo vítima de um golpe. “Sou presidente fundadora e principal responsável civil e criminalmente pelo instituto. O que pode ser facilmente comprovado”, garantiu.

“Doei minha saúde, meu tempo, minha imagem, meu trabalho, meus contatos… Meu ex-marido sempre fez doações. Eu nunca tive salário no instituto. Mas, a partir do momento que descobri parcerias feitas em meu nome, sem minha autorização, com condições absurdas… resolvi não delegar mais tanto”, completou, justificando seu afastamento da ONG.

Na última semana, Mell foi alvo de críticas por intervir a favor do Ibama no caso da capivara Filó e do fazendeiro Agenor.

Leia mais: https://veja.abril.com.br/coluna/virou-viral/a-briga-entre-o-ibama-e-o-dono-de-uma-capivara/