A treta de Nikolas Ferreira com perfil de fofocas Choquei

De volta às redes sociais após passar um mês com os perfis bloqueados por disseminação de fake news, o deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) demonstrou que não pretende abandonar o estilo combativo e polêmico tão cedo. Em pleno natal, o político evangélico resolveu comprar briga com o responsável pelo perfil de fofoca Choquei, Raphael Sousa.

O vereador de Belo Horizonte ficou revoltado com uma publicação no Twitter e no Instagram que exibia a foto de um jovem em um lixão, segurando uma árvore de natal, acompanhada da frase “Feliz natal na periferia do capitalismo”. Nikolas, que é bolsonarista radical, rebateu a mensagem proferindo ofensas e atacando o dono das páginas e os eleitores do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. “Quando der merda, vai pra fora. Já o seguidor fica aqui e faz o L”, afirmou em uma postagem acompanhada de fotos de Raphael em viagens ao exterior.

Após a ofensa, os perfis do influenciador ficaram repletos de comentários de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) irritados com a mensagem de natal. Raphael chegou até mesmo a trancar as contas pessoais, que têm mais de 400 mil seguidores.

Não é Venezuela, é Brasil. 🇧🇷 Feliz natal na periferia do capitalismo pic.twitter.com/r7qVIkXB0k — CHOQUEI (@choquei) December 25, 2022

Enquanto os seguidores do Choquei ficam iludidos com o socialismo de Twitter, o dono curte o capitalismo opressor. Quando der merda, vai pra fora. Já o seguidor fica aqui e faz o L. pic.twitter.com/vvQ72qJSdH — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) December 25, 2022