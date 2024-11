A tentativa de salvação do papel de Nicolas Prattes em ‘Mania de você’

A rejeição pelo bom mocinho Rudá, de Mania de Você, tem dado dor de cabeça para o núcleo de novelas da TV Globo. O personagem é tão reprovado, que alguns milhares de telespectadores chegaram a fazer um abaixo-assinado pedindo ao autor do folhetim das 9, João Emanuel Carneiro, que o matasse. Com alguns meses de história pela frente, a emissora precisou fazer — mais uma — mudança na história, na esperança de salvar o papel de Nicolas Prattes, 27 anos. A nova tentativa vai ao ar em dezembro, com o retorno de de Filipa (Joana de Verona), que teve um relacionamento com Rudá em Portugal, depois de salvá-lo de alguns problemas no país. A portuguesa reaparecerá com um barrigão de grávida contando a uma pessoa enviada por Mavi (Chay Suede) que não tinha mais notícias do caiçara e que ele não sabia da gravidez. Sabendo da bomba, o vilão dará um jeito para trazê-la ao Brasil e desmascará-lo, na intenção de acabar com o casamento do caiçara com Viola (Gabz). Será que agora vai?

Publicidade