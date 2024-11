Público toma atitude contra personagem de ‘Mania de Você’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pelo visto, acabou a paciência do público com a vida sofrida de Rudá em Mania de Você, novela das 9 da TV Globo. Na última terça-feira, 12, um grupo de telespectadores criou uma petição pública online para que o personagem interpretado por Nicolas Prattes, 27 anos, seja morto na trama. “Rudá é um personagem de Mania de Você que não agrega em nada na novela, inclusive todo mundo odeia, ninguém entende a obsessão da Luma (Agatha Moreira) por ele e todo mundo quer ver o caiçara longe da Viola (Gabz). Então se essa petição chegar a você João Emanuel Carneiro, estamos passando para avisar que queremos o Rudá morto”, informa o pedido, com nome “JEC mate o Rudá”. Até o início da tarde desta sexta-feira, 15, a petição contava com 2.665 assinaturas, mais da metade da meta de 5 mil. A página também destaca a TV Globo como “tomador de decisão”.

A antipatia pelo personagem não está só nas assinaturas, mas também nos motivos descritos nos comentários da página. “O Brasil pede socorro! Matem essa desgraça de personagem, e de bônus levem a tia dele também”, escreveu uma internauta, referindo-se à Moema, interpretada por Ana Beatriz Nogueira. “Ninguém suporta o Tarzan”, “Ninguém aguenta mais”, “Nunca vi um cara tão sem sal, feio e inútil em uma novela” e “Quem matou o Rudá: virada do capítulo cem” foram outras opiniões disparadas por apoiadores da causa. A coluna GENTE procurou as assessorias de imprensa da emissora e do ator para falar sobre a nova polêmica envolvendo o folhetim, mas não teve resposta até o início da tarde desta sexta-feira.