A figurante que roubou a cena em ‘Mania de Você’: ‘Dão pouco valor’

Moradora de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, a ex-vendedora de açaí Antonela Azevedo, 27 anos, ganhou seu momento de fama ao aparecer numa cena no capítulo desta quarta-feira, 13, em Mania de Você. Perto de Gabz e Chay Suede, mesmo sem fala, ela deu o que “falar” nas redes sociais por causa da marcante expressão que foi ao ar. Sua participação viralizou – até aqui, mais do que a de qualquer outro ator. Em conversa com a coluna GENTE, Antonela comenta os prós e contras do trabalho em figuração, com o qual ganha cem reais por diária.

Como tem lidado com o fato de se tornar meme da novela de um dia para o outro? Estou feliz pela repercussão e mais ainda por ter participado da novela. É a quarta vez que faço figuração em Mania de Você e não esperava que isso ia acontecer comigo. Trabalho como modelo fotográfica. E desde o começo do ano já fiz trabalhos de figuração em produções como No rancho fundo, Encantados, Família é tudo.

E como foi o bastidor daquela cena? Lembro que eu estava “marcando” muito a cena, eles (diretores) pediram para eu não aparecer tanto porque já estava muito visível no vídeo. O que foi ao ar foi a primeira cena gravada. Cheguei lá às 19h e saímos mais de uma da madrugada. O elenco é todo muito simpático, mas sou fã mesmo da Adriana Esteves. Desde Carminha, em Avenida Brasil, sou louca por ela. Chay (Suede) também é muito humilde. Sempre agi com profissionalismo, não peço para tirar foto com eles.

Qual é o lado ruim de não ter falas em cena? O lado ruim é que as pessoas menosprezam o trabalho do figurante, quem não conhece os bastidores dá pouco valor. Falam que se eu quero ser atriz não posso começar como figurante, porque não vão me chamar para algo maior. Mas tem o lado bom, acabo aprendendo muito observando eles.

O que ouviu dos colegas figurantes? Está todo mundo feliz, falam que é algo inédito numa novela das nove: uma figurante roubar a cena. É histórico.

Sempre foi expressiva assim? Eu sou expressiva, sempre fui. Até já pensei em colocar botox para suavizar as expressões. Isso daria certo num reality, seria maravilhoso, quem sabe, sou chamada para o Big Brother.

A Globo já voltou a te chamar para mais trabalhos? A Globo postou minha cena nas redes, mas depois não falaram nada ainda. Esperando pelas próximas cenas.

O que planeja daqui para frente? Meu sonho é ser atriz. Para isso ainda tenho que conseguir um curso de interpretação e em seguida tirar meu (registro) DRT. Mas por questão financeira, não tive oportunidade. Quem sabe agora com toda essa visibilidade…