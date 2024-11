A tendência em novelas que pode livrar a pele de João Emanuel Carneiro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A audiência de Mania de Você tem dado dor de cabeça à TV Globo. E não é para menos. A novela escrita por João Emanuel Carneiro tem registrado uma média de 21 a 22 pontos no Ibope, pior desempenho da faixa das 9 desde Um Lugar ao Sol (2021), de Lícia Manzo, que terminou com a média de 22,3 pontos.

São inúmeras as provas de que Mania de Você não tem agradado ao público, basta abrir as redes sociais para ver os comentários. Inclusive, até o autor parece se queixar do rumo da história que tem ido ao ar. Porém, a novela atual vem seguindo uma queda já observada nas produções anteriores. Um levantamento feito pela coluna GENTE com dados das últimas dez novelas das 9 exibidas, incluindo as reprises durante a pandemia, mostra que o atual cenário não é o mesmo de poucas décadas atrás, quando, por exemplo, Senhora do Destino (2005) registrou 61 pontos.

Exibida até o início de 2020, a primeira parte de Amor de Mãe, escrita por Manuela Dias, registrou 30,5 pontos, seis a menos do que sua antecessora, A Dona do Pedaço, de Walcyr Carrasco. Devido à pandemia, o folhetim precisou ser interrompido e vieram três reprises na sequência: Fina Estampa, de Aguinaldo Silva, A Força do Querer, de Gloria Perez, e Império, também de Aguinaldo Silva. Das três, somente Fina Estampa registrou números acima dos 30.

Com o retorno às gravações, Amor de Mãe voltou com a segunda parte para o horário nobre, com 32 pontos de média, chegando a 37 de pico. O fôlego, no entanto, sumiu com a substituta, Um Lugar ao Sol. O anúncio do remake de Pantanal, em 2022, agitou os telespectadores e alavancou a audiência, chegando a uma média de 29,7 pontos. O sucesso animou a emissora, que voltou a investir em remakes, anunciando a adaptação de Renascer. No entanto, a obra de Benedito Ruy Barbosa, adaptada pelo neto Bruno Luperi, exibida em 2024, não saiu como o esperado, finalizando com 25,5 pontos. Entre as duas, Travessia, de Gloria Perez, e Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco, também deixaram a desejar, emplacando 24,2 e 26 pontos, respectivamente.

Tudo bem que há cenas picotadas, personagens sem contexto e ódios sem justificativa, como a de Mércia (Adriana Esteves) contra Viola (Gabz). Mas quem sabe essa tendência não preserve o histórico de sucessos já escritos por João Emanuel Carneiro, que chegou a cravar 52 pontos no final de Avenida Brasil (2012)? O que resta é aguardar as cenas dos próximos capítulos.

Ranking de novelas mais assistidas nos últimos anos, segundo dados do Ibope:

A Dona do Pedaço (2019): 36 Reprise de Fina Estampa (2020): 33,7 Amor de Mãe (2020/2021): 30,5 Reprise de A Força do Querer (2020): 29,9 Pantanal (2022): 29,7 Reprise de Império (2021): 29 Terra e Paixão (2023): 26 Renascer (2024): 25,5 Travessia (2022): 24,2 Um Lugar ao Sol (2021): 22,3 Mania de Você (2024): entre 21 e 22