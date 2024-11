Mocinho ‘selvagem’, Nicolas Prattes é problema da vez em ‘Mania de Você’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mania de Você tem um “mocinho selvagem” interpretado por Nicolas Prattes, 27, namorado de Sabrina Sato. O ator retornou às novelas ao repetir a parceria com o autor João Emanuel Carneiro, após Todas as Flores (2022), vivendo Rudá. No começo, ele era um ativista ambiental que mora em uma comunidade caiçara. Mas a esta altura, ninguém mais lembra desse detalhe, não é mesmo? A trama tem direção artística de Carlos Araújo, outro repeteco para Nicolas.

“Rudá tem aquele silêncio de quem mora na natureza. É muito distante de mim, porque sou um cara que nasceu com urbanização. Tive de encontrar essa contemplação, a sabedoria do silêncio que ele tem. O texto do João instiga a gente a não dar tudo de mão beijada para o público, porque a gente não sabe aonde vai chegar. É bom, deixa uma tensão no ar, um magnetismo”, disse Nicolas ainda na época da estreia.

Agora o jogo virou. O público anda impaciente com a falta de carisma do personagem cabeludão e sua vitimização ao deixar que façam tudo por ele. Até um abaixo-assinado dos telespectadores ronda a internet, pedindo que ele saia da novela. O que era solução para a escassez de galãs na TV virou problema de ultima hora. Sobre o cabelo, a Globo já adotou uma medida: o visual será repaginado. Quanto ao restante, é esperar para ver. Xii…