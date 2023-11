A tentativa de Roberto Carlos para ‘rejuvenescer’ seu especial de natal

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O especial de fim do ano de Roberto Carlos, 82, é um clássico da TV Globo. Em 2023, a ideia da emissora é rejuvenescer o espetáculo, que é exibido anualmente desde 1974. Foram anunciados os convidados da atração, que fazem parte desse esforço, são eles: Luísa Sonza, Ana Castela, Mumuzinho, Jão e o ator Paulo Vieira; além de sua banda, sob a regência do maestro Eduardo Lages. O programa será gravado no Rio de Janeiro, no dia 29 de novembro e vai ao ar no dia 22 de dezembro, com direção de gênero de Boninho.