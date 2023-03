A surpresa que Lady Gaga prepara para o Oscar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Hold My Hand, música indicada ao Oscar no filme Top Gun: Maverick, será apresentada por Lady Gaga, na noite da premiação, neste domingo, 12.

Durante uma coletiva de imprensa da equipe criativa na quarta-feira, 8, o produtor executivo e showrunner do Oscar, Glenn Weiss, chegou a afirmar que Gaga não se apresentaria, já que ela está no meio das filmagens de novo projeto. Mas segundo informações antecipadas pela revista Variety, Gaga vai sim se apresentar. A indicação de Gaga para Hold My Hand faz dela a primeira artista a receber três indicações na categoria.

Assim como fez na vez em que ganhou o Oscar, Gaga estará no desfile usando joias da Tiffany & Co., confirmou hoje a joalheria de luxo. Assim, além dela, todos os indicados a melhor canção original deste ano estão confirmadíssimos para apresentações no Oscar, incluindo Rihanna (Lift Me Up), Sofia Carson e Diane Warren (Applause), Stephanie Hsu, David Byrne e Son Lux (This Is a Life) e Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava (Naatu Naatu).

