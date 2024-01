A surpresa do bloco Filhos Gandhy para Caetano Veloso

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cantor e compositor Caetano Veloso é o homenageado deste ano do afoxé Filhos de Gandhy, que comemora 75 anos, com o tema Beleza Pura. Ele recebeu a fantasia do bloco do Carnaval 2024, neste sábado, 27, pelo presidente do bloco, Gilsoney de Oliveira, e o secretário de Cultura do Governo do Estado, Bruno Monteiro. A fantasia foi confeccionada pelo artista e estilista Antonio dos Santos, conhecido como Junior Pakapym. “A escolha é pelo motivo dele já ter saído e contribuir com a cultura e com a música onde fala da beleza do afoxé Filhos de Gandhy. Ele ficou feliz por conhecer a nossa história, mas ainda é surpresa a saída dele no desfile”, disse Gilsoney.

Os Filhos de Gandhy estarão presentes na Lavagem de Itapuã, que acontece na quinta-feira; na Festa de Iemanjá, dia 2, no Rio Vermelho; e no cortejo pré-carnavalesco Banho de Mar a Fantasia, dia 4, na Ladeira da Preguiça. No Carnaval, o bloco irá sair no domingo, 11, na segunda-feira, 12, e na terça-feira, 13, no circuito Batatinha (Pelourinho), circuito Dodô (Barra-Ondina) e circuito Osmar (Campo Grande), respectivamente. Os Filhos de Gandhy saem em parceria com a SUFOTUR (Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia) e com a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.