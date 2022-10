A superstição sexual revelada (e praticada) por Kim Kardashian

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 14 out 2022, 10h55 - Publicado em 14 out 2022, 15h00

Por giovanna.fraguito , Valmir Moratelli Atualizado em 14 out 2022, 10h55 - Publicado em 14 out 2022, 15h00

Durante o episódio de quinta-feira, 13, de The Kardashians, Kim, 41 anos, revelou uma inusitada relação íntima que teve com o então namorado Pete Davidson, 28, durante uma recente estadia em um hotel em Los Angeles. Ela se encontrou com sua avó Mary Jo Shannon (MJ), a mãe Kris Jenner e a irmã Khloé Kardashian, e contou que fez sexo na lareira. Tudo “em homenagem” à avó. “Pete e eu estávamos hospedados no Beverly Hills Hotel no fim de semana passado, e estávamos sentados em frente à lareira, conversando por horas, e eu fiquei tipo, ‘minha avó me disse que você realmente vive a vida quando faz sexo na frente da lareira’, então fizemos sexo na frente da lareira em homenagem a você”, revelou, com uma risada.

A avó, de 88 anos, expressou preocupação com a escolha da neta: “Não foi no saguão, né?”, perguntou. “Não no saguão!” exclamou Kim. “Mas como é assustador pensar em sua avó antes de fazer sexo!”, continuou. A veterana levou no bom humor: ““Eu sei, eu também já fui mais jovem”.