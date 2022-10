A saia-justa entre Daniela Mercury e Claudia Leitte na política

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Claudia Leitte, nascida no Rio de Janeiro e criada na Bahia, se encontra em um revés com os apoiadores do seu trabalho. Isso porque a artista começou a seguir o pastor André Valadão, apoiador ferrenho do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), após ele forjar um vídeo no qual dizia ter sido censurado pelo Tribunal Superior Eleitoral, na última semana. Agora, fãs de Claudia, insatisfeitos com seu posicionamento , estão pedindo que ela seja retirada da programação da Micareta Salvador, evento que conta com a forte presença do público LGBTQIAPN+ – atacados por Valadão. “Não aceitem estar em um evento que alguém ateste o que André Valadão fala”, “Vamos puxar uma mega vaia para a Claudia Leitte? Nos apunhalou pelas costas! Bolsonarista enrustida”, dizem alguns dos muitos comentários na publicação.

Em outro episódio, Daniela Mercury fez um post dizendo que ligaria para pessoas indecisas, a fim de convencer votantes a apoiarem o ex-presidente Lula (PT) no segundo turno das eleições. Rapidamente, surgiram comentários sugerindo que ela ligasse para Claudia Leitte. Xii…

Eu acho de verdade que o grupo SAN Sebastian em respeito ao seu próprio público deveria tirar a artista @ClaudiaLeitte da micareta Salvador. Em um evento exclusivamente gay, a presença dela não cabe ali! @SanSebastianBr — theusinho☢️ (@arianotorto) October 21, 2022

Após story com arma em cima da bíblia, Claudia Leitte passa a seguir André Valadão após ele postar um vídeo debochando do Lula e do Alexandre de Morais. 💀 pic.twitter.com/hS5doX8ZIz — POPTime (@siteptbr) October 20, 2022

Petição pra Daniela Mercury fazer live ligando pra Claudia Leitte https://t.co/VDSgEIBQTC — Baby97 (@BrooklynBaby30) October 24, 2022