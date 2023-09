A rotina de Joaquim Lopes para viver uma história de ‘fantasmas’ no teatro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Numa rotina de ensaios que vai de duas horas da tarde às dez da noite, Joaquim Lopes treina a voz para a estreia de Beetlejuice, o musical, marcada para o dia 5 de outubro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. “Não tinha tido contato ainda com esse gênero teatral e tem sido uma experiência completamente reveladora. Sempre fui afinado para música, mas não posso dizer ‘nossa, que voz’. Mas tenho afinação e já melhorei muito desde que comecei os ensaios, já dá para tirar um bom caldo”, diz ele, a respeito do espetáculo inspirado no filme Beetlejuice – os fantasmas se divertem, clássico de Tim Burton nos anos 80.

Sobre o lado sobrenatural abordado no texto – ele interpreta um homem que lida com fantasmas – Joaquim afirma não acreditar muito em aparições sobrenaturais. “Não sei se acredito em fantasma, mas no mundo espiritual com certeza”, diz. Em paralelo aos palcos, o ator não abre mão de seu lado gastronômico nas redes sociais – e a comparação é inevitável: tal qual Rodrigo Hilbert, Joaquim gosta de exibir seus múltiplos talentos por aí. “O Rodrigo já está no Olimpo, não tem nem como chegar”, brinca.

Publicidade

Siga