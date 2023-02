A resposta ‘nordestina’ que a Sapucaí quer dar a Bolsonaro

Ao longo dos desfiles das escolas de samba do grupo Especial do Rio de Janeiro, a Marquês de Sapucaí verá apresentações que exaltam as riquezas, histórias e lutas do nordeste brasileiro. Dos doze desfiles, sete falam da região que mais deu votos para Lula (PT) na última eleição, deixando Bolsonaro (PL) amargurado na derrota. Imperatriz, Mangueira, Mocidade Independente e Unidos da Tijuca falam diretamente sobre a cultura nordestina. A Vila Isabel, com enredo sobre festas ligadas à fé; o Salgueiro e seus paraísos na Terra; e a Beija-Flor, com o grito dos excluídos, terão parte do desfile com menções à região. Como diz o samba de uma delas, a Mangueira, “o samba foi morar onde o Rio é mais baiano”. As terras de Lampião, Maria Bonita e Mestre Vitalino, centro do debate político-social da última eleição, muitas vezes estigmatizadas, pelo visto, rendem muito além de chuva de votos.