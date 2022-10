Nordeste vira ‘coração da apuração’ para Lula e Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 2 out 2022, 20h51 - Publicado em 2 out 2022, 20h16

Por Valmir Moratelli Atualizado em 2 out 2022, 20h51 - Publicado em 2 out 2022, 20h16

Postagens nas redes sociais colocaram a #nordeste como a mais comentada no Topic Trends do Twitter ao longo da apuração na noite deste domingo, 2. Isso porque é a região do país com mais votos para Lula (PT), o que seria possível uma aproximação e até virada do petista para cima de Bolsonaro (PL). O fato rendeu diversos memes e postagens nas redes sociais, chamando a atenção para o voto dos nordestinos.

Nordeste, salve o Brasil. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) October 2, 2022

NORDESTE PAVED THE WAY pic.twitter.com/cTLM0OgUOA — Bela⁷ ‼️ (@moongirlbela) October 2, 2022

Bora, Nordeste. Bora agir! ❤ — Juliette (@juliette) October 2, 2022

A favela e o nordeste vão salvar o Brasil! Anotem e me cobrem! — PRETO ZEZÉ (@pretozeze) October 2, 2022

Vem com tudo nordeste vem de voadora — Douglas do Catarino (@dotecatarino) October 2, 2022

NORDESTE, CORRE AQUI — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) October 2, 2022

Confira a apuração do resultado das eleições 2022 aqui na Veja.