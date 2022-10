A resposta dura do filho de Lula a bolsonaristas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 18 out 2022, 17h05 - Publicado em 18 out 2022, 16h00

Por Gustavo Silva Atualizado em 18 out 2022, 17h05 - Publicado em 18 out 2022, 16h00

Pintado como um grande “inimigo oculto” do Brasil e beneficiário direto das falcatruas governamentais de outrora, Luis Claudio Lula da Silva – ou apenas Lulinha, o filho de Lula (PT) – decidiu dar uma resposta aos bolsonaristas, que o vinham criticando. Lulinha retrucou a fala de Jair Bolsonaro (PL) durante o debate entre os presidenciáveis, no domingo, 16, em que foi acusado pelo mandatário de se esconder e não participar dos atos políticos do pai. “Não acompanho meu pai porque trabalho. Diferentemente desses parasitas, filhos do inominável, que não sabem o que é trabalhar”, criticou Luis. Na sequência, uma apoiadora do atual presidente indagou: “Filho de bandido é o quê?”. Ao que Luis retrucou, de prontidão: “Bolsonarista”.