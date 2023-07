A resposta de Marlene Mattos à onda de críticas de Xuxa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em meio a acusações de ter sido manipuladora e abusiva com Xuxa Meneghel, 60, Marlene Mattos, 73, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 14, para se pronunciar. Sem falar diretamente sobre o novo documentário da apresentadora no Globoplay ou sobre as declarações da ex-parceira, a empresária e diretora escreveu sobre oportunidade. “A oportunidade é um vento. Um vento que precisa ser identificado e aproveitado. Eu faço isso sempre. Os ventos não passam por mim sem que eu os aproveite”, disse. Marlene foi diretora dos programas da apresentadora por 18 anos. Elas trabalharam juntas na extinta TV Manchete e também na TV Globo.

