A resposta de Manoel Soares sobre trabalhar de novo com Patrícia Poeta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Manoel Soares falou sobre a relação com Patrícia Poeta e a TV Globo, após ser desligado completamente da emissora em junho. Ele apresentava o Encontro com Poeta e o Papo de Segunda, no GNT. “Sempre digo que não se entra duas vezes no mesmo rio, aquela água já passou. Não descarto absolutamente nada, [mas teria que ser] algo tranquilo de acontecer. Hoje tenho um projeto pessoal que não caminha na mesma direção do que o da emissora”, explicou sobre a possibilidade de voltar a trabalhar com a ex-colega. Os dois protagonizaram diversos momentos polêmicos, inclusive com constrangimentos ao vivo.

Além de mencionar a relação com Patrícia, o apresentador ainda destacou que guarda com carinho as amizades que fez no antigo local de trabalho e elogiou a dupla Tati Machado e Valéria Almeida, no comando do Encontro durante a folga de Poeta. “Algumas pessoas que fazem parte do meu caminho de vida trabalham no Encontro, o padrinho do meu filho trabalha no Encontro. Eu não posso ter uma relação de ojeriza com o programa. Eu vou continuar prestigiando o trabalho dos meus amigos”, disse em entrevista ao A Tarde É Sua, da RedeTV!.

Siga