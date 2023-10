A resposta de Débora Nascimento a possível processo de Marina Ruy Barbosa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 3 out 2023, 18h06 - Publicado em 3 out 2023, 18h05

Segundo Débora Nascimento, não houve notificação judicial de suposto processo movido por Marina Ruy Barbosa. Explica-se: Marina estaria possessa com falas de Débora, que insinuou ter sido traída por José Loreto nos bastidores da novela O Sétimo Guardião e a então colega de trabalho. “Chego eu aqui em casa, no Brasil, depois de estar viajando e trabalhando horrores e vejo essa papagaiada dessa notícia falsa. (…) Na verdade, a única notícia que eu recebi é que minha série, Olhar Indiscreto, ganhou como melhor fotografia em um prêmio internacional. Essa foi a notícia que eu recebi. Fora isso, meu amor, não teve notificação nenhuma. Vamos parar com essa cafonice de colocar mulher contra mulher. Gente, isso é tão piegas. Não dá mais. Beijos de luz para todo mundo”, declarou Débora no Instagram, na tarde desta terça-feira, 3.

