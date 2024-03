A relação de intimidade de Madonna com o Brasil – e o Rio, em especial

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde que surgiram rumores, cada vez mais fortes, de que Madonna está prestes a retornar ao Brasil para um megashow, possivelmente na primeira semana de maio, seu nome não sai das rodas de conversas no país. A relação com o Brasil é de longa data.

Leia também: Produtor de Madonna confirma ‘Celebration Tour’ no Brasil

A cantora já esteve aqui em três outras ocasiões para shows: em 1993, quando levou 120 mil fãs a um Maracanã lotado; e depois em 2008 e 2012. Seu recorde de público, entretanto, é de um show realizado em Paris, em 1987, com 130 mil espectadores, um número que pode ser facilmente batido na praia de Copacabana, onde cabem 2 milhões de pessoas.

Antes de lançar um funk em parceria com Anitta em 2019, Madonna já havia demonstrado o quanto é fascinada pelo Brasil. Em 2010, por exemplo, a diva pop esteve no Rio para o Carnaval. Na época, ela namorava o DJ carioca Jesus Luz. A convite do então governador Sérgio Cabral, Madonna compareceu a um camarote especial, onde também passaram o presidente Lula (PT) e a primeira-dama Marisa Letícia e a então ministra Dilma Rousseff já em campanha presidencial.

Se em 2008 ela preferiu ficar no Copacabana Palace, tendo todo o sexto andar bloqueado para sua trupe; em 2010 ficou no hotel Fasano, onde apareceu algumas vezes na janela para euforia dos fãs que se acomodaram por dias na calçada logo em frente. Agora comenta-se que ela retorne ao centenário hotel de Copacabana, por uma questão de logística com o show – as reservas para a primeira semana de maio estão bloqueadas.

Continua após a publicidade

Vale lembrar que a passagem de Madonna pelo Rio em meio aos desfiles das escolas de samba de 2010 causou um mega transtorno na cidade. Isso porque horas antes da artista chegar à Sapucaí, foi armado um enorme esquema de segurança para que ela conseguisse chegar com tranquilidade na avenida. Depois do camarote do governador, ela ainda deu uma passadinha no espaço vip da Brahma, onde tirou fotos com Rodrigo Santoro, que despontava em Hollywood. Dessa vez, confirmando seu regresso à cidade, Madonna sacramenta sua relação de amor com os brasileiros e, claro, os cariocas em especial.

O dia em que Madonna serviu muito no #carnaval do Rio, em 2010. 🎉🎊 pic.twitter.com/MBla7s6Amm — Madonna Brasil (@SiteMadonnaBR) February 20, 2023