A rede de apoio a Gabriela Prioli após revelar abuso na infância

Gabriela Prioli, 37 anos, revelou que sofreu um abuso sexual na infância. A advogada, que estreia em março no Saia Justa, do GNT, contou que demorou anos para falar sobre a violência e que ainda está no processo de “fazer as pazes” com o trauma que sofreu. O sentimento de culpa ainda ronda a apresentadora, mãe da Ava, que tem dois meses de vida. Em entrevista ao Globo, ela relatou que foi vítima de um adolescente que frequentava a casa de sua família, em São Paulo. Em seguida, recebeu uma série de apoios nas redes sociais. Astrid Fontenelle bateu palmas, enquanto Dani Calabresa escreveu: “Acabei de ler e precisei vir aqui encher de (emojis de corações), você é inspiradora demais!”. Maitê Proença também a apoiou. Vários seguidores anônimos também comentaram em sua postagem.

“Ele era mais velho que eu, e tocava minhas partes íntimas. Não contei para ninguém na época, achava que era uma brincadeira. Só comecei a ver que havia um problema quando percebi que essa era uma memória que me causava muito incômodo. É como se você tivesse menos valor. Pois você não entende direito o que aconteceu e em alguma medida pensa que, por não ter contado para ninguém, ou resistido com firmeza, a culpa é sua. Mas não é, você era uma criança. É um assunto que eu ainda trabalho em terapia e tem que trabalhar mesmo. Estou fazendo as pazes com as minhas dores”, desabafou Gabriela.