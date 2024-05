A reação de William Bonner a gritos de morador: ‘botar na mídia é fácil’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

William Bonner está desde segunda-feira, 6, direto de Porto Alegre para cobertura especial do Jornal Nacional, relatando as consequências das fortes chuvas no sul. Na noite de terça-feira, 7, o apresentador ficou constrangido após um morador fazer diversas críticas à emissora enquanto se preparava para ir ao ar.

“Cadê a Globo dentro da água? Tem empresário do Brasil trabalhando mais que o presidente. Por que a Globo só veio agora gravar? Por que não teve ninguém dentro da água antes? Por que vocês não estiveram com a gente dentro desse resgate? Na hora de botar na mídia é fácil. Depois que está tudo seco é fácil vir falar. Eu quero entender por que o povo de Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro está ajudando e aí aparece o pessoal agora para gravar. Esse serviço lixo! Não temos nada a perder”, reclamou o homem, que não foi identificado.

Bonner não rebateu as críticas, preferiu se calar, mesmo estando a pouco metros. Mas o morador seguiu seu desabafo em tom de revolta. “Você vai ficar quieto por quê? Você defende o pessoal que não está ajudando a causa. A Globo estava transmitindo Madonna, enquanto os gaúchos estavam debaixo d’água. Canoas estava debaixo d’água. Pessoas morreram enquanto a Janja estava vendo Madonna, enquanto Luciano Huck estava pagando pau para o pessoal da Madonna”, disse.

Apesar do morador ter citado uma suposta visita de Janja à Madonna, a primeira-dama desistiu de ir ao encontro da cantora para prestar solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul no sábado, 4. Ela, inclusive, adotou um cachorrinho resgatado nas enchentes da região.

