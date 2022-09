A reação de seguidores ao posicionamento político de Paolla Oliveira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Paolla Oliveira já havia declarado voto em Lula (PT). Agora, a atriz, que está no ar na novela Cara e Coragem, da TV Globo, reforça numa série de postagens nas redes sociais o voto útil no petista para uma possível vitória já no primeiro turno. “Voto útil, voto de alívio, voto com amor, voto sem amor, voto racional, chame como quiser, mas reflita se precisamos mesmo de mais 28 dias lendo e vivendo essa violência toda que a campanha política à presidência se tornou. É Lula no 1º turno!”, escreveu.

A reação foi imediata. Houve quem perguntasse a ela se estava ganhando dinheiro para fazer campanha política e quem a defendesse no posicionamento político. Opiniões bastante divididas.