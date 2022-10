A reação de Lula ao gesto de Raí no Prêmio Bola de Ouro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 17 out 2022, 16h57 - Publicado em 17 out 2022, 16h29

Por Valmir Moratelli Atualizado em 17 out 2022, 16h57 - Publicado em 17 out 2022, 16h29

O ex-jogador Raí fez um “L” com a mão, em clara alusão de apoio a Lula (PT), durante a premiação da Bola de Ouro, nesta segunda-feira, 17. O ex-presidente agradeceu, dizendo eu estava assistindo ao vivo à premiação, realizada em festa de gala em Paris. O atacante Vini Jr, do Real Madrid, ficou em oitavo lugar entre os finalistas ao prêmio, oferecido pela revista France Football ao melhor jogador da temporada 2021/22. O volante Fabinho, do Liverpool, terminou na 14ª posição, e Casemiro, no Manchester United, em 17º lugar.