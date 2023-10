A reação de Leonardo DiCaprio ao se deparar com suas nove ex-namoradas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Situação no mínimo embaraçosa para Leonardo DiCaprio, durante o Paris Fashion Week, evento de moda que aconteceu na capital francesa nesta semana. O ator esbarrou com suas nove ex-namoradas na terça-feira, 3, enquanto assistia à atual namorada, a modelo italiana Vittoria Ceretti, de 25 anos, participar do desfile da Chanel. Na mesma ocasião, quem também desfilou pela marca foi sua mais recente ex, a também modelo Gigi Hadid, americana de 28 anos. Na primeira fila da plateia, estava a atriz e modelo Camila Morrone, quem ele namorou por quatro anos, até 2022. Calma que ainda tem mais – a coluna contabilizou todas elas: Desfilaram por lá a modelo dinamarquesa Helena Christensen, a modelo alemã Toni Garrn, a modelo britânica Naomi Campbell, a atriz francesa Virginie Ledoyen, a modelo e atriz checa Eva Herzigová e a modelo e atriz americana Amber Valletta. Ufa! A reação do ator com tanta ex pelo caminho? Manteve seu foco na atual namorada, não tirou os olhos dela.

