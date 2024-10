A reação de João Vicente de Castro à gravidez da ex, Sabrina Sato

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ex-namorado de Sabrina Sato, 43 anos, João Vicente de Castro, 41, brincou com o anúncio da gravidez da apresentadora. O ator aparece “triste” e “inconformado” em um vídeo, publicado no canal Porta dos Fundos, com a notícia de que Sabrina está grávida de Nicolas Prattes, 27. Nas imagens, João Vicente aparece no chão do banheiro, batendo a cabeça na janela e colocando uma pinta na testa de uma mulher com uma caneta, em referência à apresentadora, além da mensagem “Quando você descobre que sua ex está grávida” em destaque. “Parabéns, Sabrina”, escreveu na legenda.

A publicação animou os seguidores, incluindo artistas, que lotaram de comentários. “Socorro”, escreveu Fernanda Paes Leme, com risos. “Seu bizarro”, comentou Alexandre Nero. “Você ainda pode ser padrinho deles, cara”, brincou um seguidor. “Perder uma Sabrina realmente não deve ser fácil”, disse outra.