O que diz Fernanda Paes Leme sobre suposta briga com Gio Ewbank

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fernanda Paes Leme está no Rock in Rio para curtir e trabalhar muito. Com uma filha, Pilar, recém-nascida, a atriz teve que conciliar os trabalhos com os cuidados maternos, mesmo precisando lidar com saudades continuas – e até algumas críticas. “É o meu primeiro trabalho grande longe dela. No primeiro final de semana fiquei longe fisicamente, ela ficou em São Paulo e eu aqui e aí dessa vez eu voltei para São Paulo, peguei ela e agora ela está aqui no meu apartamento, pertinho. Então está um pouco mais fácil. Eu estou amamentando ainda. Então eu trago a bomba, tiro o leite, está sendo uma boa maratona, unindo o trabalho com a diversão. A saudade bate, mas é muito bom sentir também e é muito bom também quando volta, quando encontra. É importante também acostumar desde pequena que a mãe trabalha, que vai sair de casa para isso. Tenho que estar feliz para ela estar feliz. Vem um ou outro comentário maldoso. Mas sem dúvida, muito mais comentários de apoio, de mulheres que também fazem a mesma coisa, que se inspiram, que se sentem representadas”.

Junto com Paes Leme, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, também foram vistos nos bastidores do festival. Recentemente, veio à público uma polêmica envolvendo os três – o trio teria se envolvido em uma briga fake para ficarem com os nomes em alta. Questionada sobre o assunto pela coluna GENTE, a artista disse que não se deve dar palco para especulações. “A gente se dá bem, se fala, se encontra. As pessoas falam demais e não sabem muito o que acontece. Elas se baseiam muito naquilo que veem pela internet, é muito mais especulação do que vida real. Somos amigos há muitos anos”.