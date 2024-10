No cinema e na TV, Alexandre Nero reflete sobre popularidade de papéis

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Alexandre Nero, 54 anos, protagonista do filme Precisamos Falar, exibido na sexta-feira, 4, dentro da programação do Festival do Rio, entra na reta final do trabalho em que dá vida ao caipira Tico Leonel em No Rancho Fundo, da TV Globo. Para o ator, a diferença entre cinema e novela é que a segunda possui um papel social de extrema importância no Brasil. “São 25 milhões de pessoas que assistem à novela todos os dias, é um negócio assustador. São todas as classes sociais, de todas as idades, é lindo de ver, especialmente da classe popular que não tem streaming, é muito poderosa”, compara.

Lembrado por seu papel de Comendador em Império, de 2014, Nero cita este como seu personagem mais memorável, principalmente pela geração mais nova ter resgatado a novela no X e Tik Tok. “Essa geração… de uma hora para outra volta a lembrar no Tik Tok.. Essas coisas são geracionais. É uma geração que assistiu ao Comendador, outra geração que nunca viu, mas vê pelo aplicativo, mas de uma forma superficial que não é a maioria. O mundo é muito louco”.