A reação de Janja sobre a vitória da Imperatriz Leopoldinense

Janja Silva ligou nesta quinta-feira, 23, para Cátia Drumond, presidente da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, para dar os parabéns pelo título conquistado no carnaval carioca. Fonte próxima a Janja contou à coluna, que a primeira-dama comentou com a dirigente da agremiação que assistiu ao desfile pela televisão, que a escola estava linda e que torceu por ela. Janja também explicou que infelizmente não poderá estar presente no Desfile das Campeãs, neste sábado, 25, mas prometeu um novo encontro com a comunidade de Ramos, no Complexo do Alemão. Ela era esperada na festa da vitória, pois se tornou madrinha da ala da velha guarda.