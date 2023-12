A reação de Alexandre de Moraes ao ser interrompido por funk no STF

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um momento curioso ocorreu durante sessão do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira, 14. Enquanto Alexandre de Moraes lia seu voto no julgamento sobre a inclusão de canais locais em planos de TV por assinatura, a música A Vida Te Ensina Lapidando Seu Talento, do funkeiro MC Marks, começou a tocar no ambiente, interrompendo a fala do ministro. “É a radiocomunicação”, brincou Alexandre, com uma risada discreta. Alguns minutos depois, ele foi interrompido mais uma vez. “Presidente, eu falo mas há um eco de alguém que está com um rádio ligado e poderia desligar, por favor”, disse em tom mais sério desta vez.