A reação das pessoas ao verem Sarah Jessica Parker em protesto de NY

Juntando-se a centenas de colegas em manifestação do sindicato dos atores de Hollywood, que seguem em uma esticada greve, Sarah Jessica Parker, 58 anos, apareceu na elétrica região da Broadway, em Manhattan, empunhando seu próprio cartaz. A eterna Carrie, de Sex and the City, tentou passar despercebida, de óculos escuros e calça jeans, mas foi logo reconhecida e se deixou fotografar por um animado fã-clube, sem olhar o relógio. Tempo não falta. Com a paralisia no set, que já ultrapassa os 100 dias, ela, que revive sua mais famosa personagem em And Just Like That…, da HBO, aproveitou os flashes para levantar a voz também em favor das mulheres. “Tomara que a série ajude as pessoas a contar mais histórias sobre elas”, diz a atriz, dando o melhor de si no papel de ativista.

Publicado em VEJA de 3 de novembro de 2023, edição nº 2866