A rara aparição de Sarah Jessica Parker com as filhas gêmeas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sarah Jessica Parker, de 57 anos, prestigiou a première do filme Abracadabra 2, da Disney, na noite desta terça-feira, 27, em Nova York. Numa rara aparição ao lado das filhas gêmeas, Tabitha Hodge e Marion Loretta Elwell, de 13 anos, do casamento com o ator Matthew Broderick, de 60, Sarah mostrou que é uma mãezona. Fez questão de posar no tapete vermelho com as adolescentes (veja a foto abaixo). Aliás, as duas usaram sapatos da marca da mãe. Sarah também é mãe de James Wilkie, de 19 anos, que preferiu ficar em casa.