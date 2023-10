A preocupação com os efeitos da tecnologia, segundo Achille Mbembe 

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 6 out 2023, 19h20 - Publicado em 6 out 2023, 19h19

Um dos maiores pensadores da atualidade, o filósofo camaronês Achille Mbembe fez uma das palestras mais disputadas do Rio Innovation Week, na quinta-feira, 5. Em sua primeira vez no Rio, ele falou sobre os efeitos das novas tecnologias, tema no qual se debruça. “Estamos entrando em uma era de neoutilitarismo, que demonstra o triunfo das ferramentas sobre o sentido, empobrecendo, assim, nossa capacidade de produzir o simbólico. Essa é uma das preocupações que queria compartilhar com vocês. Levanto então uma questão: até que ponto é possível reinventar as novas tecnologias para que elas aumentem nossas capacidades de produzir sentido e ciência? (…) Mais chocante é o fato do que está acontecendo em uma época em que a tecnologia desempenha um papel cada vez mais desproporcional, remodelando a vida política e as subjetividades em nossas identidades, especialmente nas sociedades democráticas”, afirmou ele, um dos principais nomes dopensamento decolonial, que defende um novo paradigma de humanidade a partir dos valores dos povos periféricos.

Dividindo-se entre França e África do Sul, onde é professor na Universidade de Joanesburgo, Mbembe criou o termo “necropolítica”, que significa o uso do poder político e social, para determinar que grupos sociais devem permanecer vivos. Entre os seus livros traduzidos para a língua portuguesa, estão Crítica da Razão Negra e Necropolítica.

Publicidade

Siga