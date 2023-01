A polêmica cabeça de leão na lapela de Kylie Jenner

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Foi com uma enorme cabeça de leão na lapela que Kylie Jenner, 25, a caçula do clã Kardashian, marcou presença no desfile da Schiaparelli na Semana de Moda de Paris. Sentada na primeira fila — com leão e tudo —, Kylie viu o mesmo modelo ser exibido na passarela, onde também compareceram cabeças de leopardo e de lobo. O acessório da influenciadora combinou com o anúncio feito por ela do nome do filhinho mais novo: Aire (pronuncia-se como air, “ar” em inglês), 11 meses, que significa leão de Deus em hebraico. Ao nascer, os pais o chamaram Wolf (lobo), mas logo avisaram que mudariam. Kylie e o rapper Travis Scott, que estão dando um tempo, também são pais de Stormi (a tempestuosa), de 5 anos. E, por aqui, o Seu Jorge não pode chamar o filho dele de Samba…

Publicado em VEJA de 1º de fevereiro de 2023, edição nº 2826