A pífia atuação de Carlos Bolsonaro na Câmara do Rio: o ‘tapa buracos’

Em seu quinto mandato como vereador pela cidade do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos) apresenta um trabalho simplório em sua desenvoltura política. Ao longo do pleito deste ano, no qual Lula (PT) saiu vitorioso na disputa contra Jair Bolsonaro (PL), o vereador atuou como cabo eleitoral do pai e coordenou suas redes. Agora, voltando em breve à oposição, Carluxo se pôs a querer “responder com trabalho” às criticas que recebeu, por ser chamado de “vereador à distância”, passando grande parte do ano em Brasília.

Nos perfis da internet, ele compartilhou o “Blog da Família Bolsonaro”, no qual constam os feitos dos membros do clã. Os números levantados pela coluna, seguindo as estatísticas apresentadas na página da Câmara dos Vereados do Rio de Janeiro, contrastam com o exibicionismo do político. Em 2022, Carlos atuou 130 vezes, sendo 105 delas em pedidos para tampar buracos em ruas. E, na média desde o início do mandato, Carluxo está atrás dos companheiros de partido – apresentando 457, em contraponto às 626 atuações dos colegas -, e da média geral da Câmara, que é de 743 atuações.

