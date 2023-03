A ofensiva de filha de Baby do Brasil contra Coldplay: ‘Capetaplay’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sarah Sheeva, 50, filha da cantora Baby do Brasil, 70, usou as redes sociais nesta terça-feira, 14, para criticar as músicas da banda Coldplay, que faz turnê no Brasil, por serem consideradas do “mundo”. Ela se denomina na biografia do Instagram como pastora-missionária, mentora e conselheira sentimental familiar, além de cantora. “O efeito de ouvir essa banda virá na tua vida nos próximos meses … é impossível você não ser afetado por uma música que foi inspirada pelo espírito-da-glória-do-mundo… no céu não toca ‘Capetaplay’, os anjos de Deus não cantam ‘Coldinferno'”, escreveu Sarah em um comentário alucinado nas redes. Não é preciso dizer que a reação dos seguidores a isso foi, um tanto quanto, engraçado.