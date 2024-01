A nova indireta de Bruna Biancardi a Neymar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não anda nada amistosa a relação entre Bruna Biancardi e o ex-noivo, Neymar. Dias após deixar de seguir o jogador nas redes sociais por uma suposta traição no fim do relacionamento, ela resolveu desabafar nos stories sobre caráter, sem citar diretamente o ex, pai de sua filha, Mavie, de três meses. “Caráter é algo que está no coração, nas veias, na pele, na alma. Caráter corre no sangue. Quem não possui destrói vidas, relacionamentos, amizades e a si mesmo”, dizia o texto, imediatamente associado pelos seguidores como uma indireta certeira a Neymar.