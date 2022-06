A nova concorrente da Globo que a assusta mais do que a Record

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Quais os novos rumos da TV aberta diante da mudança de hábito do consumidor brasileiro? Essa é a pergunta que profissionais da área mais têm feito nos últimos tempos, na tentativa de antecipar tendências do mercado audiovisual. Para o pesquisador Mauro Alencar, 59 anos, doutor em teledramaturgia pela USP e por décadas consultor da TV Globo, autor do livro Hollywood brasileira, a hegemonia da emissora está com os dias contados, diante do avanço das empresas de streaming, principalmente na formação de novos telespectadores. Recentemente, Alencar contou a VEJA que doou todo seu rico acervo de teledramaturgia para uma universidade em São Paulo. A seguir, trechos do bate-papo com Alencar:

USO DA MEMÓRIA

“Ninguém liga mais para nada! Acho lamentável o que estão fazendo com a memória no país. Não aprendemos com os Estados Unidos. Os grandes parques da Disney, por exemplo, alimentam a memória da população, é algo fenomenal. As memórias histórica e afetiva fomentam a economia criativa. Os americanos criaram a radionovela, as séries, a indústria do entretenimento, tudo baseado em memória. Você vai a um parque para cultivar a memória afetiva de filmes”.

EFEITOS DO STREAMING

“A TV hoje está toda fragmentada, é resultado direto do que o streaming está provocando no mercado audiovisual. A novela enquanto gênero ainda vai permanecer por um bom tempo, mas se adaptando de outras maneiras, mais atenta à pluralidade do gosto do público”.

FIM DA HEGEMONIA

“A mensagem de massa não existe mais. Irmãos coragem é o Brasil de ponta a ponta. A nova versão de Pantanal, não. A Globo não vai perder hegemonia para a TV Record ou o SBT, está perdendo para o streaming. Dia desses estava no Rio, parei para comprar um biscoito numa banca, e o rapaz me perguntou se eu não queria levar mais um pacote para comer enquanto vejo alguma série da Netflix. É disso que estou falando. Há uma mudança comportamental em curso”.

NOVOS TEMPOS

“Hoje cada um vê sua novela da forma que quer, onde quer. E pensar que nos anos 1970, milhares se reuniram no estádio do Maracanãzinho para assistir ao último capítulo de novelas”.