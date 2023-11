A nova carreira de Anderson Silva após se aposentar do MMA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os cinco episódios de Anderson Spider Silva, que acabam de estrear no Paramount+, tentam dar conta da vida de um dos maiores atletas do país. Baseada em fatos reais, a série de ficção apresenta um retrato do lutador Anderson Silva, 48 anos, e sua batalha dentro e fora do ringue. Os atores William Nascimento, Bruno Vinicius e Caetano Vieira interpretam Anderson nas fases adulta, adolescente e infantil, respectivamente. Em conversa com a coluna, o ex-atleta revela a cena essencial para entender quem é Anderson hoje e como tem lidado com a nova profissão, a de ator. “Hoje me coloco como um vencedor que mantém a cabeça sempre aberta. É uma outra paixão que eu tenho, atuar dentro dos projetos que gosto, os filmes de ação e policiais. Quando estou focado para coisas boas, tudo acontece. Está sempre aparecendo novos projetos para que eu trabalhe em bons papéis”, diz. Assista.