A noitada de Angus Cloud, de ‘Euphoria’, pouco antes de morrer

Angus Cloud, ator conhecido pela série Euphoria, foi filmado pelo amigo, Josh Kennedy, em noitada dois dias antes de morrer. Ele estava na festa de lançamento do álbum de MacArthur Maze, um grupo de rap da região de São Francisco, nos Estados Unidos. Em publicações no Instagram, ele parecia de bom humor e estar curtindo o momento. Josh disse que está difícil entender a morte do amigo e que ele inclusive falava de planos para o futuro. “Ele estava feliz, muito feliz por estar em casa. Ele esteve na Irlanda por um tempo, falamos sobre seu pai recentemente, ele estava triste com isso, mas parecia estar bem. Não tenho ideia [do que aconteceu]. Estou basicamente sentado aqui, tentando fazer outras coisas e me manter ocupado”, disse ao The Sun.

Cloud foi encontrado morto nesta segunda-feira, 31, aos 25 anos. A família do ator não revelou a causa. A polícia trabalha com possibilidade de overdose por conta de uma ligação da mãe de Angus no dia do ocorrido. O ator estava passando um tempo na casa de sua família em Oakland, na Califórnia, para tentar superar a morte de seu pai, há algumas semanas, de quem ele era muito próximo. Angus falava abertamente sobre os problemas de saúde mental que enfrentava. Em abril, seu ex-empresário Diomi Cordero acusou o ator de abuso de drogas. Ele afirmou que já foi forçado a dar Narcan (droga antagonista dos receptores opioides) ao ator e reanimá-lo após um suposto incidente.

