A mudança de Regina Casé ao fazer sua primeira vilã milionária – e loira

Regina Casé, 68 anos, desce do carro importado em direção a um luxuoso complexo empresarial na Barra da Tijuca, bairro dos emergentes no Rio de Janeiro. Está de salto alto, roupa elegantérrima, maquiada e com seus cabelos, loiríssimos, ao vento. Esta cena de Todas as Flores é apenas mais uma na nova realidade da atriz, que interpreta pela primeira vez uma milionária em novelas. “Estou amando! Já tinha tentado ficar loira de verdade, fui bastante ao cabeleireiro, mas não pega. Pinto toda semana”, lamenta ela sobre os sacrifícios para dar vida à vilã Zoé. Acostumada a viver babás, diaristas e donas de casa, Regina encara a estreia de dondoca como um grande desafio. “Nunca usei essas unhas, os cílios, o cabelão. É tudo novidade”, assusta-se.

Publicado em VEJA de 16 de novembro de 2022, edição nº 2815