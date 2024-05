A modelo argentina, de 60 anos, que pode chegar ao Miss Universo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

As regras dos concursos de miss vêm sendo chacoalhadas por bem-vindos ares de modernidade, que trazem mais diversidade e flexibilizam o padrão do que é belo. Hoje, o principal palco deste sacolejo é a Argentina, onde a advogada e modelo Alejandra Rodríguez, 60 anos, venceu a concorrida etapa de Buenos Aires e se prepara para a batalha nacional, ainda em maio, com os olhos no Miss Universo. É a primeira vez que o evento dissolve a barreira da idade, antes restrita a mulheres entre 18 e 28 anos. “Beleza não é só estética, tem a ver com atitude perante a vida”, diz Alejandra, segura de si e feliz com “a quebra de estereótipos”. Não passa um dia sem que não a chamem à TV para entregar sua fórmula da jovialidade, ao que responde, sucinta: “Alimentos saudáveis, de preferência orgânicos”.

Publicado em VEJA de 3 de maio de 2024, edição nº 2891