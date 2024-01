A missão de Paulo Vieira na nova temporada de ‘The Masked Singer’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A quarta temporada do The Masked Singer Brasil estreia no próximo domingo, 21, nas tardes da TV Globo, com algumas novidades. Além do novo elenco – José Loreto e Paulo Vieira se juntam a Taís Araujo e Sabrina Sato no time de jurados; e Kenya Sade assume a missão de interagir com os convidados e mostrar os bastidores –, o palco foi transformado numa arena 360º. Em conversa com a coluna, Paulo Vieira falou de sua ansiedade com o programa.

“Tenho um projeto de ser amigo de infância da Taís Araújo, a gente se manda mensagem, dizemos muito isso, que somos amigos de infância, e que precisamos calcificar essa amizade. Quando falei para ela que ia fazer o The Masked, ela respondeu: ‘É a nossa chance’. Então estou vindo muito para me divertir, para fazer novos amigos e concretizar amizades que eu já tenho, acho que vai ser um momento feliz mesmo, começar o ano dessa forma”.